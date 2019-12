TUI wächst, das ist spätestens seit der Pleite des größten Konkurrenten Thomas Cook im Herbst dieses Jahres klar. So steht der Touristikkonzern nach eigener Aussage vor einem Rekord für Wintersport in den Alpen. Auch im kommenden Jahr wird TUI zulegen, unter anderem durch eine eigene touristische Langstrecke bei TUI fly. Mit Beginn des Winterflugplans 2020/21 werden zunächst zwei Flugzeuge vom Typ Boeing 787 Dreamliner Urlaubsziele in der Karibik und Mexiko anfliegen. In einem anderen Segment allerdings ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...