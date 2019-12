Neue Technologien verändern den Arbeitsmarkt von Grund auf. Wer dabei nicht überflüssig werden will, der muss schon jetzt die passende Weiterbildung finden. Bloß welche?

Die Suche nach der Arbeitswelt der Zukunft endet manchmal an überraschenden Orten. Etwa im schwäbischen Steinheim an der Murr, ein paar Kilometer nördlich des Städtchens Marbach, bekannt für seine Geistesgröße aus alter Vergangenheit: Hier wurde Friedrich Schiller geboren, heute ist das Städtchen Heimat des deutschen Literaturarchivs. In Steinheim aber steht ein Gebäude, das schon äußerlich in die entgegengesetzte Richtung weist: nach vorne, wo die Zukunft wartet. Außen geradlinig und gläsern, innen hell und großräumig. Das Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft. Hier sollen die Mitarbeiter schwäbischer Mittelständler und Konzerne lernen, in der Arbeitswelt von morgen zu überleben. Wenn es vielleicht keinen Dieselmotor mehr gibt und vielleicht nur noch Roboter in den deutschen Fabriken. "Die Arbeitswelt ist in einem massiven Wandel und fordert von Mitarbeitern ganz neues Können. Viele machen seit Jahrzehnten ihre Arbeit sehr gut und merken nun, dass das nicht mehr ausreicht", sagt Kai Probst, Chef des Hauses. Zu ihm kommen Ingenieure und etablierte Manager, die auch in Zukunft einen sicheren Posten haben möchten. Hier lernen Mitarbeiter, wie sie den digitalen Wandel organisieren, wie sie Teams führen, wie sie Strukturen schaffen, in denen Innovation möglich sind.

Neuer Werkzeugkoffer

Der Arbeitsmarkt verändert sich, angetrieben durch einen Katalysator: die Digitalisierung. Knapp 80 Prozent der Unternehmen geben laut TNS Infratest an, das Thema in ihren strategischen Zielen implementiert zu haben. Allein die Investitionen der Industrie in die Digitalisierung ihrer Produktion haben sich laut Bitkom in den vergangenen drei Jahren mehr als verdoppelt: auf über 2,3 Milliarden Euro. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Arbeitnehmer: Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag sehen 87 Prozent aller hiesigen Unternehmen einen Bedarf an Weiterbildung. Unter den Arbeitnehmern hingegen herrscht vor allem Unsicherheit. Sie wissen nicht, wie ihr Arbeitsplatz morgen aussehen wird. Sie wissen nicht, ob sie Initiative ergreifen sollen oder ob sie sich den Wünschen ihrer Chefs anpassen sollten. Und sie wissen vor allem nicht, was ...

