Die Aktie von Nel ASA hat die kurze Börsenwoche wirklich genutzt, wenn man so will: Von noch 0,836 Euro am Freitag vor den Feiertagen legten die Papiere des norwegischen Wasserstoffspezialisten bis zum Handelsschluss an diesem Freitag auf 0,875 Euro zu - ein Plus von fast fünf Prozent. Dass es auch vor dem Wochenende noch einmal um 1,7 Prozent nach oben ging, hatte zweifellos seinen Grund. Es war kurz nach Weihnachten die wohl letzte frohe Botschaft für Nel ASA vor dem Jahresende. Unterstützung ... (Achim Graf)

