Kurz vor Weihnachten gab Siemens Mobility bekannt, man habe in New York City erfolgreich ein Projekt zur erstmaligen mobilen Anwendung der so genannten ABLE-Technologie (Automatic Bus Lane Enforcement) zur Busspur-Überwachung durchgeführt. Die Technologie spiele eine Schlüsselrolle dabei, die Geschwindigkeit und Effizienz der Busse zu verbessern und auch den Gesamtverkehr in New York in Fluss zu halten. Dass dieses Projekt von Siemens nur ein Anfang war, will man nun im neuen Jahr unter Beweis stellen. ... (Achim Graf)

