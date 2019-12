Verbandschefin Susanne Johna kritisiert fehlende Ausgaben für Krankenhäuser. Sparzwänge hält sie für vorgeschoben und appelliert an die Verantwortung der Länder.

Der Ärzteverband Marburger Bund hat den Bundesländern vorgeworfen, zu wenig in Krankenhäuser zu investieren. "Es fehlt seit Jahren an Investitionen der Länder in die Krankenhäuser", sagte Verbandschefin Susanne Johna der "Passauer Neuen Presse" am Samstag.

"Wenn man einen guten Status hat und drei bis vier Jahre nicht zusätzlich investiert, führt das nicht sofort zu einer Verschlechterung. Das kann aber nicht über zehn Jahre gut gehen. Dann werden Bereiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...