Gewinnausschüttungen aus Aktien unterliegen in Österreich der Kapitalertragsteuer bzw. der Sondersteuer von 27,5 Prozent. Soweit die Gewinnausschüttungen aus ausländischen Aktien stammen, kann ausländische Abzugssteuer in Höhe von bis zu 15 Prozent auf die österreichische Steuer angerechnet werden. Anders stellt sich die steuerliche Behandlung dar, wenn keine Gewinne ausgeschüttet werden, sondern im Rahmen der Dividende früher eingelegtes Kapital an die Anleger zurückgezahlt wird. Überblick: Tätigt eine österreichische Aktiengesellschaft Rückzahlungen von Einlagen (etwa aus Stammkapital oder aus Kapitalrücklagen), so sind diese beim Anleger nicht als Kapitalertrag steuerpflichtig, sondern führen zu einer ...

