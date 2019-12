An der Börse lief es 2019 für Dialog Semiconductor richtig gut. Im Sommer konnte das Unternehmen hervorragende Zahlen vermelden, welche die Erwartungen der meisten Analysten recht deutlich übertrafen. Zurückzuführen war das vor allem auf einen Deal mit Apple. Dialog Semiconductor verkaufte sein Zulieferergeschäft mit Stromsteuerungschips zu weiten Teilen an den iPhone-Hersteller. Die Aktionäre sind zuversichtlich! 2019 arbeitete Dialog Semiconductor daran, sich in Zukunft weniger abhängig von Apple ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...