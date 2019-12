Nordex könnte in den kommenden Stunden am letzten Handelstag des neuen Jahres noch einmal einen kleinen Aufwärtsimpuls erfahren, meinen Analysten. Es wird spannend, denn: Die Aktie zählt zu den Hoffnungsträgern für das Jahr 2020. Nordex: Der Trend ist eindeutig Der Trend des Unternehmens für den Bau von Windkraftanlagen ist eindeutig. Die Aktie ist seit Monaten in einen starken charttechnischen Aufwärtstrend zurückgekehrt. Der Wert hat innerhalb von drei Monaten einen Aufschlag in Höhe von 18 % ... (Frank Holbaum)

