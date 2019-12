Insgesamt vier Veranstaltungen sind bundesweit geplant:

Hamburg, 15. bis 16. Januar 2020

Köln, 25. bis 26. März 2020

Berlin, 10. bis 11. Juni 2020

Frankfurt am Main, 7. bis 8. Oktober 2020

Die Inhalte der Seminare sind auf die in § 12 EnEV genannten Fachleute ausgerichtet. Das sind insbesondere Personen mit berufsqualifizierendem Hochschulabschluss in den Fachrichtungen "Versorgungstechnik" oder "Technische Gebäudeausrüstung", die über mindestens ein Jahr Berufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb ...

