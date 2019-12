Das Kinderlied des WDRs von der Oma als "Umweltsau" zog so weite Kreise, dass sich sogar NRWs Ministerpräsident Armin Laschet einschaltete.

"Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" gehört zu den Klassikern der witzigsten Kinderlieder. Nun aber hat der WDR mit einer von seinem Kinderchor gesungenen satirischen Verballhornung des Liedes eine Welle der Empörung ausgelöst. Stein des Anstoßes ist der Vers: "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau." Ein sogenannter Shitstorm im Netz mit mehr als 40.000 Facebook-Kommentaren bis Sonntagvormittag zog über den Westdeutschen Rundfunk hinweg. Der WDR hatte das Video schon am Freitagabend von der WDR2-Facebookseite gelöscht und entschuldigte sich "für die missglückte Aktion".

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) machte auf Twitter seiner Entrüstung über die Umweltsatire Luft. Schließlich rief am Samstagabend sogar WDR-Intendant Tom Buhrow vom Krankenhausbett seines 92-jährigen Vaters in einer Spezialsendung von WDR 2 an. Dort bezeichnete er das "Video mit dem verunglückten Oma-Lied" als Fehler. "Ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber dafür." Sein Vater habe immer hart gearbeitet. "Er ist keine Umweltsau", sagte Buhrow.

In dem Video sangen rund 30 Mädchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...