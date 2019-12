Erfreuliche Nachrichten kommen zum Jahresende nochmal vom Biotech-Unternehmen MorphoSys. Das Unternehmen teilt Ad-hoc mit, dass der erste Patient in einer klinischen Phase 1b-Studie mit dem MorphoSys-eigenen humanen anti-CD19-Antikörper Tafasitamab dosiert wurde. Die Phase 1b-Studie ist eine offene, randomisierte, multizentrische Studie zur Bewertung der Sicherheit und vorläufigem Wirksamkeit von Tafasitamab in Kombination mit R-CHOP in je sechs Behandlungszyklen mit einer Nachbeobachtung..

Den vollständigen Artikel lesen ...