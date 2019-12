Am letzten Handelstag in 2019 halten sich Anleger in Frankfurt mit Käufen zurück. Dennoch dürfte das Handelsjahr äußerst erfolgreich enden.

Der Dax ist etwas niedriger in den letzten Handelstag des Jahres gestartet. Er eröffnete 0,35 Prozent tiefer bei 13.290 Punkten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex bei dünnem Handel 0,3 Prozent höher bei 13.337 Punkten geschlossen.

An diesem Montag wird nur noch einen halben Tag gehandelt. Mit der Schlussauktion um 14 Uhr dürfte ein erfolgreiches Börsenjahr enden: Der Dax hat seit Januar mehr als 26 Prozent zugelegt - die beste Jahresbilanz seit 2012. "Die Anleger dürften schon heute die Sektflaschen kalt stellen", sagte Christian Henke, Analyst beim Brokerhaus IG Markets.

Ein Grund für das starke Wachstum dürfte die anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sein, die deren ehemaliger Chef Mario Draghi kurz vor Ende seiner Amtszeit noch einmal zementiert hatte.

