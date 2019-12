Die Erste Group Bank gibt das Ableben von Brian D. O'Neill, Mitglied des Aufsichtsrats, bekannt. "Wir werden Brian als einen großartigen Kollegen und Freund in Erinnerung behalten. Er war seit Mai 2007 ein äußerst wertvolles Mitglied unseres Aufsichtsrats. Brian hat stets sein umfassendes Wissen und seine Erfahrung eingebracht und uns mit seinem scharfen Verstand in vielen Diskussionen und bei wichtigen Entscheidungen für die Erste Group unterstützt," so Friedrich Rödler, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Brian D. O'Neill war über Jahrzehnte im öffentlichen und privaten Sektor erfolgreich. Der amerikanische Staatsbürger arbeitete 12 Jahre in Südamerika und lebte in Chile, Argentinien und Brasilien. Er hatte Managementpositionen bei ...

