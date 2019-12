Die Suche nach Zinserträgen treibt Investoren auch im kommenden Jahr um. Anleiheexperten sehen zwei Möglichkeiten: entfernte Länder und mehr Risiko.

Garantiert ist an den Finanzmärkten üblicherweise nichts: Und so war es eine einschneidende Erfahrung für viele Anleger, dass eine wachsende Zahl von Anleihen ihrem Käufer im Jahr 2019 Verluste garantiert hat, wenn er sie bis zur Fälligkeit hält. Nie war das Volumen ausstehender Anleihen mit negativer Rendite höher als 2019: In der Spitze kletterte der Wert der Papiere auf weltweit über 17 Billionen Dollar im vergangenen August.

Seither hat sich die Zinsnot an den Kapitalmärkten etwas gelegt: Mittlerweile stehen weltweit noch Anleihen mit negativer Rendite mit einem Volumen von knapp 12 Billionen Dollar aus. An der Herausforderung vor allem für europäische Anleger, mit Zinspapieren eine positive Rendite zu erwirtschaften, ändert das jedoch wenig. Zumal kaum ein Experte erwartet, dass die Zentralbanken in den USA oder in Europa im neuen Jahr die Leitzinsen anheben werden.

Ein Ende des Anlagenotstands ist daher nicht in Sicht. Viele als sicher geltende Staatsanleihen in der Euro-Zone, etwa zehnjährige deutsche Bundesanleihen, dürften noch auf absehbare Zeit negative Renditen abwerfen. Wer nicht will, dass sein Vermögen schrumpft oder stagniert, hat nach Ansicht von Anleiheexperten zwei Möglichkeiten: Investments in schnell wachsende Volkswirtschaften außerhalb Europas oder risikoreichere Unternehmensanleihen.

Der Trend zu weltweit niedrigeren Zinsen dürfte Zinspapieren aus Schwellenländern weiter Auftrieb verleihen, erwartet beispielsweise Aaron Grehan, Portfoliomanager bei Aviva Investors. Denn viele Emerging Markets sind stark abhängig vom Zinsniveau in den USA. Steigen die Zinsen dort, ziehen internationale Investoren vermehrt ihr Kapital aus den Schwellenländern ab und leiten sie in die USA.

Umgekehrt gilt: Bei sinkenden US-Zinsen sind viele Anleger verstärkt auf der Suche nach Alternativen in Wachstumsmärkten. Daher erwarten auch die Experten des niederländischen Vermögensverwalters Robeco auf Fünfjahressicht noch knapp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...