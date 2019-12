Das Zinstief nagt an den Gewinnen der Banken. Viele Kunden müssen inzwischen die Zeche zahlen. Wie lange hält die Branche noch durch?

Minuszinsen ab dem ersten Euro, steigende Gebühren - immer mehr Bankkunden in Deutschland bekommen die Schattenseiten des Zinstiefs zu spüren. Bei den Instituten selbst stehen Tausende Stellen auf der Streichliste, weitere Filialen werden geschlossen. Sparen, schrumpfen, stutzen - mehr scheint vielen Managern nicht mehr einzufallen.Ruinieren die Niedrigzinsen das Finanzsystem, wie Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing im Herbst schimpfte? Oder wird die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Katalysator für die notwendige Erneuerung der Branche? Sicher ist: Das große Umbauen wird - mindestens - im Jahr 2020 weitergehen.

"Ich glaube, die nächsten zwei, drei Jahre gehören beinhart den Themen (...) Restrukturierung, Kosten- und Komplexitätsreduzierung", sagte der Präsident der Finanzaufsicht Bafin, Felix Hufeld, Mitte November bei einer Podiumsdiskussion mit Bankern in Frankfurt."Das Problem Nummer eins der deutschen Banken ist der Mangel an Profitabilität und damit ein Mangel an Fähigkeit, Kapital zu generieren, das man dringend braucht, wenn die Lage schlechter wird", analysierte Hufeld. "Das kann nur gelöst werden, indem Hunderte von Banken ihre Hausaufgaben machen." Der Aufseher mahnte: "Wenn wir da nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit rangehen, dann kann uns in den nächsten Jahren (...) eine ausgesprochen belastende Situation drohen."

Selbst Deutsche-Bank-Vizechef Karl von Rohr kann dem Zinstief zumindest etwas Positives abgewinnen: "Ich glaube, am Ende hilft es, dass wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen müssen, wie wir unser Geschäftsmodell ändern können." Das Umfeld zwinge Geldhäuser, sich stärker um alternative Ertragsmöglichkeiten zu bemühen.Ganz so einfach ist das in der Praxis freilich nicht. Tech-Konzerne wie Apple und Google machen etablierten Geldhäusern ebenso Konkurrenz wie aufstrebende Finanz-Start-ups. Auch ohne ...

