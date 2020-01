Wenn wir paketweise Krempel bestellen und bei Lieferung nicht zu Hause sind, nutzt der Briefkasten exakt: null. Helfen sollen Packstationen in der Gegend. Dabei wäre es so einfach: mit Paket- statt Briefkästen daheim.

Komisch. Normalerweise gehen die wesentlichen Interessen von Kunden und Dienstleistern beziehungsweise Händlern ja auseinander. Prominentestes Beispiel: Die einen wollen wenig Geld bezahlen, die anderen wollen viel Geld kassieren.

Aber es gibt einen Posten, da sind sich Dienstleister, Händler und Kunden einig: Es wäre einfach ein Traum, wenn der Paketbote seine Kartons direkt beim ersten Zustellversuch loswürde. Wenn das nicht klappt, wird es für alle nervig.

1. Für Logistiker wie DHL, Hermes, DPD und UPS ist der vergebliche Zustellversuch ein Wahnsinns-Kostenblock. Denn wenn der Paketbote parkt, auslädt, klingelt, wartet, Zettel ausfüllt und alles wieder einlädt, um weiterzufahren, hat er nichts erledigt und nur Zeit verplempert. Das passiert so tausendfach jeden Werktag in Deutschland. Boten mit Glück kriegen die Amazon-Pakete bei den Nachbarn losgeschlagen. Ansonsten droht der zweite Zustellversuch oder das Ganze wird auf stationäre Filialen verteilt (etwa Paketshops), wo der Empfänger das ganze Geraffel dann selbst abholen muss.

2. Und das kostet dann die Empfänger Zeit. Plus Nerven bei den Diskussionen mit "Ich war aber die ganze Zeit zu Hause! Der Bote hat gar nicht geklingelt." Gerade belegen aktuelle Zahlen: Die offiziellen Beschwerden über die Lieferdienste sind 2019 laut Bundesnetzagentur nochmal um über ein Drittel in die Höhe geschnellt.

3. Und um diesen Frust der Empfänger im Besteller-Verkäufer-Verhältnis abzufedern, sitzen bundesweit Abermillionen von Call-Center-Mitarbeitern für Amazon, Zalando und Otto augenrollend aber verständnisvoll klingend mit Headset am Computer und versuchen, den Kundenärger auf die Logistiker umzuleiten ("Ich werde einen bösen Vermerk an DHL anfertigen, denn so geht das natürlich nicht."), um den Imageschaden vom eigenen Unternehmen fernzuhalten.

Unterm Strich: Das Blödeste am Online-Handel ist für alle der Zirkus mit der Zustellung. Was tun?Lange dachten offenbar alle: Das Beste, was passieren kann, ist eine Expresszustellung. Heute bestellt, morgen da. Ergebnis: heute bestellt, morgen ...

