Die Aktie von Nel Asa ist wie andere Papiere auch außerbörslich gehandelt worden. Es ging im Silvesterhandel überraschend stark bergab. Dies könnte als Hammer-Signal aus den USA gedeutet werden, so erste Analysten. Immerhin betrug der Abschlag gleich -3,5 %. Nur: Die Aktie wäre damit umgerechnet noch immer 0,85 Euro wert. Insofern hat sich an der Ausgangslage am Ende nichts mehr dramatisch verändert. Neues Jahr: Durchbruch Unter dem Strich rechnen die meisten Analysten in den kommenden Tagen, Wochen ... (Frank Holbaum)

