Die Aktie von Volkswagen könnte im Jahr 2020 so richtig aufdrehen. Zahlreiche technische Indikatoren sprechen dafür, dass der Titel sich in den Rallye-Modus begeben könnte. Zwar konnte das Papier in den vergangenen Jahren bereits beständig zulegen, die Anleger waren von VW jedoch lange Zeit höhere Wachstumsraten gewohnt. Auf Rekordjagd? Ende 2019 war die Aktie von VW auf dem besten Wege, den höchsten Stand seit 2015 zu erreichen. Sollte dies dem Wert gelingen, so könnte sich daraus ein klares Kaufsignal ... (Robert Sasse)

