Die Börsen sind durchwachsen in das neue Jahr gestartet. Während der Nikkei-Index im Minus lag, notierte die Börse in Schanghai mehr als ein Prozent im Plus.

Die asiatischen Aktienmärkte starteten am Donnerstag durchwachsen ins neue Jahr. Chinas Zentralbank entschied am Mittwoch, die Reserveforderungen für die Geldhäusern weiter zu senken. Die Reduzierung um 0,5 Prozentpunkte wird zum 6. Januar wirksam. Die Aussicht auf ein Handelsabkommen zum 15. Januar zwischen den USA und China ...

