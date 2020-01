Nullzinsen und Inflation sorgen dafür, dass das Ersparte der Deutschen stetig schmilzt. Trotzdem hat sich die Zahl der Privatiers nahezu verdoppelt. Wie kann das sein? Der Blick hinter die Zahlen.

Alle paar Monate erreichen neue Hochrechnungen die Öffentlichkeit mit schockierenden Zahlen darüber, wie viel Geld die Deutschen bislang durch die Niedrigzinsen verloren haben. Zwischen 30 und 54 Milliarden Euro Miese machen deutsche Sparer demnach pro Jahr. Zwischen 2000 und 2019 soll so laut DZ Bank ein Verlust von knapp 650 Milliarden Euro zusammengekommen sein.

Wer Geld hat, der kann es also nicht mehr einfach für sich arbeiten lassen, so scheint es. Ganz im Gegenteil verflüchtigt sich das Geld durch Nullzins und Inflation ganz von allein.

Umso erstaunlicher muten Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis) aus dem Mikrozensus an, die die Zahl der Privatiers in Deutschland zeigen. Privatiers sind all jene, deren Haupteinkommen aus Kapitaleinkünften besteht. Die amtliche Statistik erfasst hierzu Personen, deren überwiegender Lebensunterhalt aus eigenem Vermögen, Vermietung, Altenteil oder eben Zinsen besteht. Die Zahl dieser Privatiers hat sich seit dem Jahr 2000 nahezu verdoppelt.

Regional betrachtet leben die meisten der bundesweit knapp 630.000 Privatiers dort, wo die größte Wirtschaftskraft sitzt, also in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Vergleichsweise viele Privatiers ...

