Der digitale Wandel wird die Industrie nachhaltig verändern. Wirtschaftsverbände sprechen daher von einer neuen industriellen Revolution im Land.

Spitzenverbände der Wirtschaft sehen die Arbeitswelt in Deutschland angesichts des digitalen Wandels in einem grundlegenden Umbruch. "Wir sind mitten in einer industriellen Revolution", sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist aber nicht die erste, die wir hatten. Und jede industrielle Revolution von der Erfindung der Dampfkraft bis zur Einführung der Computer hat hinterher mehr Arbeitsplätze geschaffen als vorher existierten."

Nicht jeder Arbeitsplatz werde identisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...