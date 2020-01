2019 gab es weniger Übernahmen und Börsengänge als im Vorjahr. Die Credit-Suisse-Investmentbanker Joachim Ringer und Joachim von der Goltz erklären, warum sie für 2020 verhalten optimistisch sind.

Deals wie der Kauf von Monsanto durch Bayer oder die Fusion der Gasehersteller Linde und Praxair haben die deutsche Unternehmenslandschaft in den vergangenen Jahren neu geordnet. 2019 aber fehlten solche Groß-Transaktionen mit deutscher Beteiligung völlig, der geplante Kauf des US-Chipherstellers Cypress durch Infineon oder der Verkauf der Tiermedizin von Bayer sorgten nur begrenzt für Aufsehen. Das Volumen neu angekündigter Übernahmen ging nach Daten des Informationsdienstes Refinitiv um fast 40 Prozent zurück. Auch bei Börsengängen tat sich wenig, die Highlights waren hier schon VWs Lkw-Sparte Traton und das IT-Unternehmen Teamviewer. Bleibt es 2020 ähnlich ruhig? Die Credit-Suisse-Banker Joachim Ringer, Leiter des Investmentbankings und Co-Chef in Deutschland und Joachim von der Goltz, Leiter des Kapitalmarktgeschäfts in Nordeuropa blicken nach vorn:

WirtschaftsWoche: Herr von der Goltz, Herr Ringer, Investmentbanker schwärmen von einer vollen Pipeline möglicher Übernahmen und Börsengänge. 2019 lief es insgesamt jedoch eher verhalten. Geht es 2020 wieder aufwärts?Von der Goltz: Zunächst einmal haben sich die Börsen nach dem deutlichen Rückgang Ende 2018 seit Anfang 2019 fantastisch entwickelt. Trotz dieses attraktiven Umfelds scheuten Investoren jedoch das Risiko, sodass es in Deutschland nur vier größere Börsengänge gab. Für 2020 sehe ich keinen Anlass zu schwärmen, bin aber verhalten optimistisch.

Was heißt das konkret?Von der Goltz: Wir gehen davon aus, dass sich die Aktienmärkte auch 2020 leicht positiv entwickeln werden. Wegen der fortgesetzten Niedrigzinspolitik wird es bei der Anlage weiterhin kaum Alternativen mit vergleichbarer Rendite geben. Denn Aktien versprechen im Durchschnitt weiterhin gute Erträge, zudem haben sich die Gewinne der meisten Unternehmen zuletzt robust gezeigt. Ich rechne deshalb mit einer vergleichbaren Zahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...