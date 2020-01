Am 11. November des letzten Jahres verkündete der Molekularbiologie-Spezialisten Expedeon den Verkauf seiner Immunologie- und Protoepik-Sparte an die Abcam plc aus Großbritannien zum Preis von 120 Mio. Euro. Der Verkaufspreis entsprach zum Verkaufszeitpunkt nach Unternehmensangaben der doppelten derzeitigen Marktkapitalisierung von Expedeon und mehr als dem neunfachen Konzernumsatz 2018. Mit der Verkaufsvereinbarung gibt Expedeon alle Anteile an der Expedeon Holdings Ltd. (Cambridge, GB..

Den vollständigen Artikel lesen ...