ams hat das endgültige Ergebnis es Bar-Übernahmeangebots für Osram Licht AG veröffentlicht und erreichte eine Annahmequote von 59,9% am Ende der weiteren Annahmefrist. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer Freigaben und wird im 2. Quartal 2020 erwartet, so das Unternehmen ams plant, seine Aktionärinnen und Aktionäre zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ("aoHV") einzuladen, um eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von 1.649 Mio. Euro zur teilweisen Refinanzierung der Akquisitionsfinanzierung zu beschließen. Die aoHV soll am 24. Jänner 2020 stattfinden und die entsprechende Einladung wird in Kürze veröffentlicht werden.

