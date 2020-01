An diesem Donnerstag ist das Handelsvolumen am deutschen Aktienmarkt noch gering. In China treibt die Aussicht auf ein Handelsabkommen die Börsen.

Der deutsche Aktienmarkt ist etwas höher ins neue Börsenjahr gestartet. Er ging bei 13.245 Punkten in den Handel - knapp unter seinem Schlusskurs aus dem alten Jahr. Kurz darauf stieg er 0,3 Prozent ins Plus. Das Handelsvolumen dürfte an diesem Donnerstag urlaubsbedingt weiterhin gering sein.

2020 dürfte angesichts des Kursanstiegs im vergangenen Jahr eine Herausforderung werden, fasste Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. Hinzu komme, dass die Weltwirtschaft schwächele. "Vieles spricht da für hohe Schwankungen anstatt hoher Kursgewinne."

Den letzten Handelstag des abgelaufenen Jahres hatten Investoren genutzt, um Kasse zu machen. Der Dax war um 0,7 Prozent auf 13.249,01 Punkte abgesackt. Binnen Jahresfrist hat der Leitindex mit einem Plus von 26,3 Prozent 2019 allerdings so stark zugelegt wie seit sieben Jahren nicht mehr.

Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht auch zu Anfang des neuen Börsenjahrs der Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag per Twitter angekündigt, den ersten Teil eines Handelsabkommens am 15. Januar im Weißen Haus in Washington ...

