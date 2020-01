Der Deutsche Aktienindex startet mit einem kleinen Freudensprung in das neue Börsenjahr und Jahrzehnt. Aber wie schon im vergangenen Jahr sind es auch heute nicht die harten Fakten zum Beispiel in Form von besseren Wirtschaftsdaten, die die Aktienkurse beflügeln. Vielmehr sind es erneut Hoffnungen und Erwartungen, diesmal ausgelöst von einer weiteren Lockerung der Geldpolitik in China. Die Notenbank dort senkt die Reserveanforderung für Banken bei der Kreditvergabe und pumpt damit weitere 100 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...