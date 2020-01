Der Energieversorger E.ON reagiert auf das schwächelnde Vertriebsgeschäft in Großbritannien. wie Deutschlands größter Energieversorger mitteilt, sollen deshalb im Laufe des neuen Jahres zwischen 500 und 600 der insgesamt 9.000 Stellen wegfallen, um bei der britischen Tochter die Standorte zu optimieren. Das sagte E.ON-Chef Johannes Teyssen in einem Interview mit der "Rheinischen Post". Gleichzeitig bestätigte er aber, dass E.ON weiterhin in Großbritannien aktiv bleiben will, auch wenn...

Den vollständigen Artikel lesen ...