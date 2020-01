In den vergangenen Jahren wurde mit digitalen Wasserzeichen in einem durch die Ellen McArthur Foundation unterstützen Projekt, das sich Holy Grail nennt, geforscht und gearbeitet welches im Verlauf des Jahres 2019 viele Nachhaltigkeitspreise in Europa gewonnen hat. Grundlage für die Auszeichnungen sind gedruckte digitale Wasserzeichen, die auf Labels oder papierbasierten Verpackungen angebracht wurden, um den Produkten eine Kodierung zu geben welche mit modifizierten NIR (Nahinfrarot) Kameras lesbar ist. In dem Datensatz konnten außerdem Informationen hinterlegt werden, welche mit intelligent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...