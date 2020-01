Der Essener Kraftwerksbetreiber Steag hat den Schlackeaufbereiter Heider Stork mehrheitlich übernommen. Das Bundeskartellamt hat die Beteiligung in der Woche vor Weihnachten freigegeben. Künftig sollen sämtliche Schlacken und Aschen aus den Abfallverbrennungsanlagen des Konzerns in der Aufbereitungsanlage von Heider Stork in Zossen im brandenburgischen Landkreis Teltow Fläming verarbeitet werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...