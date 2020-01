Lam Research hat am 26. Dezember 2018 eine 10 monatigen Abwärtssequenz verlassen, macht mit rasanten Schritten verlorenes Terrain gut und markiert all time highs am laufenden Band. Eine Long-Position sollte noch weiter vom Momentum profitieren.Lam Research erzielt trotz geringerer Gesamtausgaben im Markt für Waferfertigungsanlagen ein sehr gutes Ergebnis im Geschäftsjahr 2019. Die Marktakteure sind der Überzeugung, dass Lam in der Lage ist, die langfristigen Wachstumschancen der Digitalisierung ...

