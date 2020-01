Die Wiener Börse hat am ersten Handelstag des Jahres im Frühhandel klar im Plus tendiert. Der ATX wurde am Donnerstag gegen 9.45 Uhr mit 3.231,49 Punkten nach 3.186,94 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 44,55 Punkten bzw. 1,40 Prozent. Das europäische Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich ebenfalls fester. Etwas Unterstützung könnten Stimmungsdaten aus der Industrie des Euroraums ...

