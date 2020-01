Horn, bisheriger Geschäftsführer der Autostadt Wolfsburg, tritt die Nachfolge von Kai-Stefan Linnenkohl an, der IAV nach knapp fünf Jahren verlassen und in den Volkswagen-Konzern wechseln wird. Den Wechsel in der Unternehmensleitung von IAV haben die zuständigen Gremien des Automotive-Engineering-Spezialisten beschlossen. CEO Dr. Ulrich Eichhorn sagte: "Wir freuen uns, einen so qualifizierten Nachfolger für Kai-Stefan Linnenkohl gefunden zu haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...