Der DAX letzt zum Start ins neue Jahrzehnt einen ordentlichen Sprung aufs Börsenparkett und baut nach einem eher verhaltenen Handelsstart bei 13.233 Punkte seine Gewinne inzwischen kräftig aus. Aktuell liegt der DAX 110 Punkte bzw. 0,85 Prozent im Plus bei 13.360 Punkten. Ebenfalls kräftig zulegen können Werte der zweiten Reihe. Der MDAX knüpft an seine starke Vorjahresperformance an und legt 0,8 Prozent auf 28.534 Punkte zu, der TecDAX klettert sogar 1,3 Prozent auf 3.053 Zähler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...