Der Erwerb sei zum Unternehmenswert von 180 Millionen Euro erfolgt, teilte Varta am Donnerstag am Firmensitz im baden-württembergischen Ellwangen mit. Der endgültige Kaufpreis werde auf Basis der zu erstellenden Schlussbilanz ermittelt.Die EU-Kommission hatte den Erwerb am 3. Dezember 2019 genehmigt. Mit der Übernahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...