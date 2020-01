Vertikale und horizontale Präzision Wittmann Battenfeld Deutschland, Meinerzhagen, präsentierte in Düsseldorf erstmals seine neue Vertikalmaschine V Power in Mehrkomponenten-Ausführung (Combimould) vor. Die Anfang 2019 lancierte V-Power-Serie steht mittlerweile in den Baugrößen 120, 160, 220 und 300 Tonnen mit Rundtischdurchmessern von 1.300, 1.600 und 2.000 mm zur Verfügung. Allen Versionen gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...