ProSiebenSat.1 dürfte es im Jahr 2020 nicht einfacher, sondern eher schwerer haben. Die Konkurrenz der Streamingdienste dürfte im neuen Jahr noch einmal deutlich zunehmen, wenn Schwergewichte wie Disney an den hiesigen Märkten an den Start gehen. Schon seit Längerem fürchten viele, dass ProSiebenSat.1 in Sachen Streaming den Anschluss verlieren könnte. Bisherige Angebote des Konzerns konnten nicht gänzlich überzeugen. Was bedeutet das für die Aktie? Natürlich ist Streaming bei ProSiebenSat.1 nicht ... (Robert Sasse)

