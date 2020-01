Der Goldpreis setzt zum Jahresbeginn seinen Aufwärtstrend seit den Weihnachtstagen fort. Dabei profitiert das Edelmetall vom Kursverlust des US-Dollars.

Der Goldpreis ist am ersten Handelstag des neuen Jahres weiter gestiegen und hat den höchsten Stand seit mehr als drei Monaten erreicht. Am Donnerstagnachmittag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) an der Börse in London zeitweise für 1529,11 US-Dollar gehandelt. Damit war das Edelmetall so wertvoll ...

