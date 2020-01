Im neuen Jahr durchstarten - so geht es.

Liebe Leserin, lieber Leser,

das neue Börsenjahr dürfte stark werden. Gleich zum Handelsauftakt ist der Markt wieder stärker geworden. Möglicherweise sehen wir bereits in den kommenden Tagen neue Rekorde. Zumindest im TecDax und im MDax bin ich optimistisch.

Trump mit Versprechen

Es gibt zwar zahlreiche Indikatoren dafür. Ein Signal aber ist besonders stark. Der US-Präsident hat zum Auftakt des Präsidentschaftswahljahres verkündet, das Handelsabkommen mit China werde schon bald unterzeichnet. Dies würde immerhin die größten Sorgen an den Märkten zunächst einmal auffangen. Denn bliebe es beim Handelsstreit, würde sich die ohnehin schon maue Weltkonjunktur mutmaßlich kaum mehr so erholen können, wie es in den vergangenen Wochen schon einmal gelang.

Zudem wird die Stimmung an den Börsen von solch externen Ereignissen zunächst deutlich beeinflusst. Jetzt wird es allerdings interessant:

ISIN: DE0005933972, DE0005933923, DE0008467416, DE0007203275, DE000DT99H17, DE000A0TGJ55

