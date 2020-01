Der Fall des spektakulär geflohenen Ex-Automanagers Carlos Ghosn zeigt: Droht Wirtschaftsbossen Gefahr, können sie kreativ werden. Sechs Beispiele, die nicht unbedingt zum Vorbild taugen.

Menschen fliehen, seit ihnen Gefahren drohen. Auch mächtige, wohlhabende Menschen, zum Beispiel Wirtschaftsbosse, sehen sich mitunter bedroht: von Gefängnisstrafen etwa. Die Manager-Flucht wird häufig als film- oder, schlimmer noch, als hollywoodreif bezeichnet. Gemeint ist womöglich: Wohlhabende Menschen können und müssen ihre Flucht oft aufwändig durchführen. Ganz unabhängig von einer Wertung ihrer Fluchtursache, kann das Ergebnis für die Öffentlichkeit durchaus unterhaltsam sein.

Der Ex-Boss im Kontrabass-Koffer

So zum Beispiel die Flucht von Carlos Ghosn, früherer Chef des Automobilkonglomerats Renault-Nissan-Mitsubishi. Der Manager mit den drei Staatsbürgerschaften (brasilianisch, französisch und libanesisch) war im November 2018 in Japan festgenommen worden. Die Vorwürfe lauteten Veruntreuung und Betrug. Ghosn bestreitet die Vorwürfe. Es folgten Anklage und Untersuchungshaft in Tokio, im April 2019 war Ghosn gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden und wartete seitdem im Hausarrest auf seinen Prozess. Ihm droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Videokameras überwachten sein Haus, seine drei Pässe hatte Ghosn abgeben müssen - und doch meldete sich der Ex-Manager am Dienstag zur Überraschung der japanischen Justiz (und nicht nur der) aus dem libanesischen Beirut zu Wort.

Er sei aus einem "ungerechten" Justizsystem geflohen. Bloß wie? Mehreren Medienberichten zufolge soll Ghosn eine private Sicherheitsfirma beauftragt haben, sich als Musikgruppe auszugeben. Die Truppe gab vor, ein Konzert in Ghosns Anwesen zu spielen. Anschließend sollen die falschen Musiker Ghosn in einem Kontrabass-Koffer aus dem Haus geschmuggelt haben. Mit einem Privatjet soll er anschließend via Istanbul nach Beirut geflogen worden sein - angeblich ausgestattet mit einem französischen Pass. Ghosns Frau Carole nannte die kolportierten Fluchtdetails libanesischen Medien zufolge "reine Fantasie".

Qingyong Wu, der verschwundene Schuh-Manager

Eine Flucht ohne offensichtliche, drängende Gefahr vollführte ein Firmenchef in China vor rund fünfeinhalb Jahren. Die Meldung an den Aufsichtsrat vom 16. September 2014 war bemerkenswert: Der Finanzchef des chinesischen Schuhherstellers Ultrasonic unterrichtete darin seine Aufseher, dass er Qingyong Wu, den Chef des Unternehmens, seit mehreren Tagen nicht mehr erreiche; ebensowenig dessen Sohn, der als COO agierte. Die beiden Wus hätten ihre Wohnstätten offenbar verlassen und seien nicht mehr auffindbar. Ebenfalls verschwunden waren große Teile des Firmenvermögens, rund 130 Millionen Euro in bar. Die Nachricht verursachte eine gewisse Unruhe, nicht nur im chinesischen Jinjiang, wo die Firma produziert, sondern auch in Frankfurt am Main, wo Ultrasonic gelistet war. Doch der deutsche Aufsichtsratschef der Firma konnte auch nur feststellen, "dass das Zugriffsrecht auf die Konten in Hongkong und China bis heute allein bei Wu senior liegt".

Am 22. September 2014 meldete sich der - inzwischen seines Amtes enthobene - Firmenchef telefonisch zurück. Es sei alles ein Missverständnis gewesen: Er habe bloß in Hongkong Urlaub gemacht. Anschließend sei er zu einer medizinischen Untersuchung auf die Philippinen gereist. In Manila habe er dann sein Telefon verloren. Die "kleine Summe", die er der sich "geborgt" habe, zahle er selbstverständlich ...

