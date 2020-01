Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 12/2019 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 1/2019 bis 12/2019 der prime market-Werte. Sie hat 10/12 Bedeutung für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall und ist die reine 2019er-Liste. Und so sieht es aus: Die 20 Stärksten nach Handelsvolumen sind auch unter den Top25 nach Market Cap. Auf Basis dieser Liste hätte Mayr-Melnhof Do&Co aus dem ATX verdrängt. Hier ist FACC in der Market Cap auch noch vor Zumtobel, das liegt aber daran, dass der VWAP herangezogen ist und nicht der Ultimo. Entscheidend ist der Februar. Bottom Line geht es zwischen Telekom Austria, Mayr-Melnhof, EVN, Do&Co und FACC um drei ATX-Plätze ab März.

