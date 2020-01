Mehr als 200 Busch- und Waldbrände lodern und echte Besserung ist nicht in Sicht. Für das Wochenende wird eine neue Hitzewelle erwartet.

Wütende Australier haben Premierminister Scott Morrison bei einem Besuch einer Buschbrand-Region beschimpft. In dem Ort Cobargo schrien Bewohner ihn am Donnerstag an, machten vulgäre Gesten und bezeichneten ihn als "Idioten" und schlimmer. Sie kritisierten ihn für einen Mangel an Ausrüstung für die Brandbekämpfung. Sie buhten, als seine Autokolonne davon fuhr. In dem Ort Quaama weigerte ein Mitglied der Feuerwehr sich, ihm die Hand zu schütteln.

Allein in dieser Woche sind an der Südküste des Bundesstaats New South Wales nach Behördenangaben 381 Häuser durch die Buschbrände zerstört worden. Mindestens acht Menschen in dem Staat und im benachbarten Victoria kamen seit Montag ums Leben. Mehr als 200 Brände lodern in den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens. Insgesamt sind seit Beginn der Krise landesweit mindestens 17 Todesopfer zu beklagen. In ganz Down Under wurden mehr als 1300 Häuser verwüstet. Eine Fläche von rund fünf Millionen Hektar brannte ab, was etwa der Fläche Brandenburgs und Sachsen-Anhalts zusammen entspricht.

Morrison ...

