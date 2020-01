Was muss sich ändern, damit Frauen 2020 der Durchbruch durch die gläserne Decke gelingt? Netzwerk-Gründerin Frederike Probert über den Rummel um Frauen in Führungspositionen und wie man Unterstützung konkret einfordert.

WirtschaftsWoche: Frau Probert, mit Jennifer Morgan bei SAP steht seit Oktober erstmals eine Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns. In den größten börsennotierten Unternehmen ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten auf mehr als 30 Prozent gestiegen. War 2019 in Deutschland der Wendepunkt für mehr Frauen in Führungspositionen?Frederike Probert: Nein, leider noch nicht. Es bewegt sich langsam etwas, das ist natürlich gut. Aber in den sozialen Netzwerken hat man kurz vor Weihnachten viele Vergleiche gesehen: Bilder der neuen, sehr weiblichen finnischen Regierung und deutscher Gremien und Vorstände. Diesen Unterschied zu sehen ist für Deutschland ein Weckruf: Es ist noch einiges zu tun.

Zumal viele deutsche Journalisten erst einmal das Alter und Aussehen der neuen finnischen Ministerpräsidentin hervorhoben……statt ihrer Qualifikation. Sie kann doch nichts dafür, dass sie gut aussieht, oder? Darauf soll man Frauen bitte nicht reduzieren. Für mich zeigt die Reaktion vor allem, dass Frauen an der Spitze eben noch nicht normal sind. Egal, ob in Konzernen oder in der Politik - sie bekommen eine besondere Aufmerksamkeit. Das ist einerseits gut, weil diese sie sichtbar macht. Aber wir müssen aufpassen, dass der Rummel nicht zu groß wird, sonst hält er sie in ihrer Sonderrolle.

Glauben ...

