Das gestern präsentierte Regierungsprogramm von Sebastian Kurz und Werner Kogler kann sich aus unserer Sicht sehen lassen! Auch wenn die Gespräche nicht einfach waren: In vielen Punkten wurde geschafft, was europaweit seines Gleichen sucht. So bringt die neue Regierung eine Senkung der Steuerlast bei gleichzeitigem Nutzen der Chancen der Ökologisierung. Gerade im Bereich Wirtschaft konnten wir mit dem Wirtschaftsbund wichtige Projekte für den österreichischen Standort einbringen.Entlastung und Entbürokratisierung für Unternehmer Mit dem Regierungsprogramm wird der eingeschlagene Weg der Entlastung fortgesetzt. Angesichts einer schwächelnden Konjunktur ein starkes internationales Signal für den österreichischen Wirtschaftsstandort Sowohl ...

