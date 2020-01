Die Ölpreise haben am Freitag deutlich zugelegt. Auslöser dafür war die Tötung eines iranischen Generals durch einen US-Raketenangriff im Irak.

Die Ölpreise haben am Freitag mit deutlichen Aufschlägen auf die Tötung eines iranischen Generals durch das US-Militär reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,18 US-Dollar. Das waren 1,93 Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate ...

