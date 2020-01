Die Spannungen am Golf wirken sich auf Devisen, Rohstoffe und die Luftfahrtbranche aus. Zusätzliche Bewegung dürften neue Inflationsdaten bringen.

Am letzten Tag der verkürzten Handelswoche verlässt der Dax die Gewinnzone wieder - der deutsche Leitindex startet etwa 0,8 Prozent schwächer und notierte zuletzt bei 13.271 Punkten.

Noch am Vortag hatte der Dax dank Spekulationen auf ein anziehendes Weltwirtschaftswachstum etwa ein Prozent im Plus bei 13.385,93 Punkten geschlossen. Auch die die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ein erstes Teil-Handelsabkommen mit China am 15. Januar zu unterzeichnen, trieb die Börsen an - obschon von China keine Bestätigung erfolgte.

Für neue Spannungen sorgt allerdings der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, nachdem bei einem gezielten US-Luftangriff auf den Flughafen in Bagdad ein hochrangiger iranischer General getötet wurde. Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, kündigte eine "harsche Vergeltung" an. Zuvor war die US-Botschaft in Bagdad von Demonstranten angegriffen worden. "Die Finanzmärkte haben somit ihren ersten geopolitischen Belastungsfaktor in diesem Jahr", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG.

Die Spannungen ...

