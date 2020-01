ams hat die Beschlussvorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand für die außerordentliche Hauptversammlung im Zusammenhang mit der Übernahme von der Osram Licht AG am 24. Jänner 2020 veröffentlicht. So wird das Grundkapital der Gesellschaft unter materieller Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 1.649.000.000 Euro auf bis zu 1.733.419.826 Euro durch Ausgabe von bis zu 1.649.000.000 neuen auf Inhaber lautenden Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro entfällt, mit der gleichen Gewinnanteilsberechtigung wie die bereits ausgegebenen Aktien der Gesellschaft gegen Bareinlage erhöht. Der Vorstand wird ermächtigt, den endgültigen Umfang der Kapitalerhöhung einschließlich des entsprechenden Bezugsverhältnisses der ...

