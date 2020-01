So und nun zum Depot. Hier habe ich gestern jene drei Aktien gekauft, die bei der Experten-Wahl unseres Partners trend am besten abgeschnitten haben. Und zwar EVN, RBI und Do&Co zu je ca. 1000 Euro, die Hauptposition im Depot bleibt natürlich das wikifolio Stockpicking Österreich, in dem Do&Co ebenfalls neu gewichtet wurde, dazu Flughafen Wien, Porr, FACC und Kapsch aufgestockt wurden. Wie erwähnt soll das wikifolio Stockpicking Österreich jene Sicht sein, bei der ich mich mit dem ATX messe und das Depot hat eher den Total Return Ansatz mit dem Ziel von ca. 5-7 Prozent Jahresplus. Das Depot wird deutlich weniger schwanken. Startwert war bei beiden die ca. 107.500 vom Ultimo. In starken ATX-Phasen wird das wikifolio besser laufen als das Depot, in schwachen ...

