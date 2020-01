Den heutigen Geo-Link gibt es unter https://boerse-social.com/plan/shared/24_rosinger_group_-_standort_schwanenstadt"Rosinger Group - Standort Schwanenstadt Der Standort Schwanenstadt ist neben Wien und Gaming einer von 3 österreichischen Konzernstandorten der internationalen Rosinger Group. Börsenrelevant ist, dass die am Standort ansässige Private Equity Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG die Indexträgerin des täglich von der Wiener Börse berechneten und veröffentlichten "Rosinger Index" (ROSGIX) ist, weiters ist die ebenfalls am Standort ansässige Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. als Direct Funding Partner und Capital Market Coach der Wiener Börse aktiv. Im Zuge dieser Aktivitäten ist die Rosinger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...