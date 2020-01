Die Commerzbank kauft einem Finanzinvestor Anteile an ihrer Online-Tochter Comdirect ab. Nun kann sie die Tochter wie geplant komplett übernehmen.

Der aktivistische Investor Petrus Advisers verkauft sein Comdirect-Aktienpaket an die Commerzbank. Das gab die Commerzbank am 3. Januar bekannt. Das Frankfurter Institut war einen Monat zuvor mit dem Versuch gescheitert, sich mit einem öffentlichen Übernahmeangebot über 90 Prozent der Comdirect-Anteile zu sichern. Das schafft die Bank, die zuvor gut 82 Prozent der Comdirect-Aktien hielt, im zweiten Anlauf durch den Kauf des Aktienpakets von Petrus. Damit kann die Commerzbank nun die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen drängen (Englisch "Squeeze-Out", Ausquetschen) und die Comdirect wie geplant mit der Commerzbank verschmelzen.

Entscheidend bei dem Übernahme-Vorhaben war der Investor Petrus aus London um die beiden Ex-Goldman-Sachs-Banker Klaus Umek und Till Hufnagel. Er hatte in den vergangenen Monaten an der Börse immer mehr Comdirect-Aktien zugekauft und gab seinen Anteil zuletzt mit 7,5 Prozent an. Das öffentliche ...

