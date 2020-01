Steinhoff verpasst es aktuell immer wieder, sich aus der negativen Stimmung zu befreien. Der Wert ist auch am Freitag mit einem Abschlag von fast 1,5 % schwächer als zuvor gehandelt worden. Es gibt keinen derzeit greifbaren Ausweg aus der Krise, so die Meinung von Analysten. Der Wert ist zwar in hoher Stückzahl gehandelt worden, die Richtung jedoch ändert sich nicht mehr. Wenn die Notierungen einmal deutlich unter 5 Cent rutschen, könnte dies die "letzte Runde" an den Börsen sein, meinen Beobachter ... (Frank Holbaum)

